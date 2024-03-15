Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: na ochranu pred znečistením, peľom, prachom, alergénmi domácich zvierat a vírusmi slúži filter HEPA NanoProtect 3 v 1, aktívne uhlie a predfilter.
Kompatibilita so sériou 800
V balení: 1 filter
Životnosť 1 rok
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 800: AC0830, AC0850. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 1 rok (2), čím znižujú problémy a náklady. Kvôli optimálnemu výkonu filtrovania predfilter pravidelne vymieňajte.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Výhody
Za manji prostor odlican
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.