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Všetky rady

  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 800

Čistička vzduchu series 800Filter HEPA NanoProtect a aktívne uhlie

FY0293/30

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Originálny filter pre čističku vzduchu série 800

Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: na ochranu pred znečistením, peľom, prachom, alergénmi domácich zvierat a vírusmi slúži filter HEPA NanoProtect 3 v 1, aktívne uhlie a predfilter.

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Kompatibilné produkty
Séria 800i

Séria 800i
Kompaktná čistička vzduchu

AC0850/11

Séria 800

Séria 800
Kompaktná čistička vzduchu

AC0830/10

Účinne zachytáva 99,9 % nanočastíc (1)

Originálny filter pre čističku vzduchu série 800

  • Kompatibilita so sériou 800

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 1 rok

  • Originálny filter Philips

Kompatibilita so sériou 800

Kompatibilita so sériou 800

Náhradné filtre pre čističky vzduchu Philips série 800: AC0830, AC0850. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 1 rok

Filtre s dlhou životnosťou až 1 rok

Filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 1 rok (2), čím znižujú problémy a náklady. Kvôli optimálnemu výkonu filtrovania predfilter pravidelne vymieňajte.

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Výhody

Za manji prostor odlican

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA

  2. (2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.