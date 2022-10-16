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  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
  • Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)

Séria 1000i1000i Series

AC1715/10

4.9
| (21) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)
Čistička vzduchu filtruje jediným stlačením tlačidla neviditeľné vírusy, alergény či znečisťujúce látky vo vašej domácnosti, aby bola čistá a bezpečná. Vďaka rýchlosti dodávky čistého vzduchu (CADR) 300 m³/h je čistenie rýchle a efektívne.
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Odstraňuje 99,9% vírusov, alergénov a zneč. látok (2, 3, 4)

Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)

  • Čistí miestnosti s rozlohou až do 36 ㎡

  • Rých. čistenia vzduchu (CADR) 300 ㎥/h

  • HEPA filter s aktívnym uhlím

  • Pripojenie pomocou aplikácie Air+

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu

Technológia VitaShield zachytáva aerosóly a častice menšie ako najmenší známy koronavírus (6). Prakticky nič neunikne zo systému VitaShield – deaktivuje vírusy a zachytáva ich vo vnútri. Testované nezávisle spoločnosťou Airmid health-group na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (7).

Testovaná a certifikovaná kvalita, ktorej môžete dôverovať

Testovaná a certifikovaná kvalita, ktorej môžete dôverovať

Čističky Philips prechádzajú 170 povinnými a prísnymi kontrolnými testami predtým, ako sa dostanú z továrne, a sú certifikované Nadáciou Európskeho centra pre výskum alergií. Podliehajú prísnym testom životnosti a odolnosti pri nepretržitej prevádzke (24 hodín denne, 7 dní v týždni).

Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia svetlom

Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia svetlom

V režime spánku pracuje čistička takmer nehlučne a zabezpečuje čistý vzduch počas spánku. Index kvality vzduchu aj svetlo na používateľskom rozhraní možno stlmiť alebo vypnúť, aby svetlo nevyrušovalo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

21

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocník pro život

Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu chytrá čistička

Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)

Výhody

Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.

Nevýhody

Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Čistička Philips

Dlouho jsme nákup čističky zvažovali a jsem ráda, že jsme nakonec tuto čističku koupili! Vše funguje, jak má, snadno se přenáší z pokoje do pokoje. Využíváme automatický a noční režim. Takže doporučuji :)

Výhody

Tichá, přenositelná, funguje jak má

Nevýhody

Zatím jsme nic neobjevili

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000i Series AC1715/10 1000i Series

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý sa vypočíta ako podiel objemu miestnosti 48 m³ a hodnoty CADR 300 m³/h (predpokladaná plocha podlahy miestnosti je 20 m² a výška miestnosti 2,4 m).

  2. (2) Testovala spoločnosť Airmid Health Ltd. v komore s veľkosťou 28,5 m³ s vírusom chrípky A (H1N1) vo vzduchu; zníženie namerané v režime turbo po 10 – 20 minútach. Čističky vzduchu nechránia pred ochorením COVID-19, ale môžu slúžiť na celkovú ochranu (US EPA).

  3. (3) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1

  4. (4) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný s peľovým prachom brezy na filtračných médiách podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI

  5. (5) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801

  6. (6) Testoval inštitút iUTA použitím aerosólu NaCl podľa normy DIN71460-1 zo vzduchu, ktorý filtrom prechádza. Veľkosť koronavírusov je približne 0,08 – 0,22 mikróna (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5. vyd., Academic Press, 2017, kap. 24, s. 435 – 461).

  7. (7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonaný v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi ľudského koronavírusu (HCoV-229E) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

  8. (8) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.

  9. (9) Dostupnosť služby Alexa a Google Home závisí od vašej oblasti.

  10. (10) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl z laboratória tretej strany

  11. (11) Úspory sú založené na dlhej životnosti filtrov a cenách na webových stránkach značky alebo u maloobchodníkov, Holandsko, 21. júna 22.