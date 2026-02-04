Vyčistí miestnosti s veľkosťou až 78 m2
HEPA filter s aktívnym uhlím
Zvlhčovanie 650 ml/h
3,2 l nádoba na vodu
Prúd vzduchu z jednotky sa dostane do každého kúta miestnosti s rýchlosťou čistenia vzduchu (CADR) 300 m3/h. Ľahko si poradí s veľkými priestormi s rozlohou až 78 m2 (1) a miestnosť s rozlohou 20 m2 vyčistí za menej ako 10 minút (2).
3-vrstvová filtrácia zložená z predfiltra, filtra HEPA NanoProtect a aktívneho uhlia zachytí 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (3) – menších ako najmenší známy vírus!
Bojujte proti príznakom suchého vzduchu, ako sú suchá pokožka, popraskané pery, podráždený nos alebo hrdlo, s rýchlym zvlhčovaním vzduchu až do 650 ml/h (4). Vlhkosť sa rozpozná a automaticky upraví na požadované nastavenie.
AR ES
04/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Skutočne funkčné zariadenie
Vyskúšala som už niekoľko zvhčovaćov od studenej pary až po ultrazvuk, no toto je prvý, ktorý funguje ako má… dostatočne zvlhčuje a skutočne nerobí biely povlak na nábytku. Funkcia ćistićky vzduchu je bonus. Jednoduchá udržba. Po mesačnej skúsenosti som kúpila ďalší na poschodie. Odporúćam!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PureProtect Water 3400 AC3421/13 Inteligentná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
Robertko
23/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Odporúčam
Je to super vec .Krasne cisti vzduch a vserko zachytáva škodlivé.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria PureProtect Water 3400 AC3421/13 Inteligentná čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1
JurcekM
22/02/2025
Česká republika
Top 2 in 1 humidifier.
Have the humidifier/ fan now for 3 weeks and extremely happy with it. Very silent night mode and great auto program with options to setup schedule and ambiente lighting. One wish I would have is that the water container is bigger, in winter you need to refill it once a day. I moved from the Dyson one which is 3 times more expensive and was a total disaster. Philips is worth the money and works well.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Water 3400 Series AC3421/13 Chytrá čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
(1) CADR testované podľa GB/T18801-2022. Vhodná oblasť čistenia vypočítaná podľa normy NRCC-54013.
(2) Vypočítané: 48 m3 miestnosť, CADR 300 m3/h.
(3) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, iUTA.
(4) Testované CVC podľa GB/T 23332-2018. Počiatočná teplota 23 ±2 °C a relatívna vlhkosť 30 ±2 % RV.
(5) V porovnaní so štandardnými ultrazvukovými zvlhčovačmi bez dodatočnej technológie na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom.
(6) Test zníženia koncentrácie mikróbov, ktorý vykonala spoločnosť Airmid Healthgroup Ltd., s chrípkou (H1N1) v 28,5 m3 testovacej komore, s použitím režimu turbo počas 30 – 40 min.
(7) Testované podľa GB21551.3-2010 s S. Albus, 30 m3 komora, 1 h, režim turbo, laboratórium tretej strany.
(8) Test zníženia koncentrácie mikróbov podľa spoločnosti Antimikrop so SARS-CoV-2 v 30m3 testovacej komore, s použitím režimu turbo počas 1 h.
(9) Akustický tlak, IEC 60704, vo vzdialenosti 1,5 m.
(10) Externý laboratórny test podľa GB/T 18801-2022 s TVOC, toluénom a NO2: 30 m3 miestnosť, režim turbo počas 2 h.
(11) Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.