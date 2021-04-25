Tento produkt už nie je dostupný
Systém pre komfort pokožky
1 nasúvateľný hrebeňový nástavec, 3 mm
50 min bezšn. použitia/8 hod. nabíjania
Navrhnutý na bezpečné a pohodlné zastrihávanie a holenie podpazušia, hrude a brucha, chrbta a pliec, oblasti slabín a nôh. Systém pre komfort pokožky zachytí a zastrihne chĺpky rôznej dĺžky bez potreby viacerých nástavcov alebo kontaktu pokožky s ostrými hranami. Obojsmerný zastrihávač si poradí aj s dlhšími chĺpkami, ktoré potom pomocou fólie nahladko ohoľte.
Systém pre komfort pokožky je vybavený hypoalergénnou fóliou a zaoblenými hrotmi na ochranu vašej pokožky pri holení.
Súčasťou balenia je jeden 3 mm nástavec pre prirodzené zastrihnutie. Nasaďte ho na zastrihávač a ostrihajte si chĺpky na pevnú dĺžku 3 mm. Zastrihávač môžete používať aj bez nástavca pre hladšie oholenie. Pre hustejšie chĺpky odporúčame najprv ich zastrihať pomocou hrebeňového nástavca.
4.6
z 5
40
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Robco
25/04/2021
Slovensko
Je príjemný
Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.
Výhody
Jednoduchosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Pavol81
21/02/2021
Slovensko
Geniálny strojček
Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.
Výhody
Všetko
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Duder
08/01/2018
Slovensko
Skutocne vydareny zastrihavac
Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
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