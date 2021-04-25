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  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie
  • Hladké a pohodlné holenie

Tento produkt už nie je dostupný

Bodygroom series 3000Vodeodolný hypoalergénny zastrihávač chĺpkov na tele

BG2024/15

4.6
| (40) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Hladké a pohodlné holenie
Strojček série 3000 je navrhnutý tak, aby si nekompromisne poradil s chĺpkami a chránil pritom pokožku. Môžete sa holiť pomocou systému pre komfort pokožky alebo zastrihávať chĺpky pomocou 3 mm hrebeňového nástavca.
Zobraziť všetky výhody

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Od krku dole

Hladké a pohodlné holenie

  • Systém pre komfort pokožky

  • 1 nasúvateľný hrebeňový nástavec, 3 mm

  • 50 min bezšn. použitia/8 hod. nabíjania

Smelo zastrihávajte alebo ohoľte všetky časti tela

Smelo zastrihávajte alebo ohoľte všetky časti tela

Navrhnutý na bezpečné a pohodlné zastrihávanie a holenie podpazušia, hrude a brucha, chrbta a pliec, oblasti slabín a nôh. Systém pre komfort pokožky zachytí a zastrihne chĺpky rôznej dĺžky bez potreby viacerých nástavcov alebo kontaktu pokožky s ostrými hranami. Obojsmerný zastrihávač si poradí aj s dlhšími chĺpkami, ktoré potom pomocou fólie nahladko ohoľte.

Zaoblené hroty a hypoalergénna fólia pre komfort pokožky

Zaoblené hroty a hypoalergénna fólia pre komfort pokožky

Systém pre komfort pokožky je vybavený hypoalergénnou fóliou a zaoblenými hrotmi na ochranu vašej pokožky pri holení.

3 mm hrebeňový nástavec pre hladšie zastrihnutie

3 mm hrebeňový nástavec pre hladšie zastrihnutie

Súčasťou balenia je jeden 3 mm nástavec pre prirodzené zastrihnutie. Nasaďte ho na zastrihávač a ostrihajte si chĺpky na pevnú dĺžku 3 mm. Zastrihávač môžete používať aj bez nástavca pre hladšie oholenie. Pre hustejšie chĺpky odporúčame najprv ich zastrihať pomocou hrebeňového nástavca.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

40

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3

25/04/2021

Slovensko

Slovensko

Je príjemný

Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.

Výhody

Jednoduchosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

21/02/2021

Slovensko

Slovensko

Geniálny strojček

Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.

Výhody

Všetko

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

08/01/2018

Slovensko

Slovensko

Skutocne vydareny zastrihavac

Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

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  1. Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024. 