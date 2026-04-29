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Bodygroom series 3000 Vodeodolný hypoalergénny zastrihávač chĺpkov na tele
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
BG2024/15
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
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Napájací adaptér HQ8505
ShaversČistiaca kefka
Bodygroom replacement foilVymeniteľná fólia
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