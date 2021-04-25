Tento produkt už nie je dostupný
1 nasúvateľný hrebeňový nástavec, 3 mm
Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D
50 minút bezkáblového používania
Holiaca hlava je vybavená patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou, ktorá pri holení chráni vašu pokožku pred porezaním a poškriabaním.
Zastrihávajte chĺpky rastúce vo všetkých smeroch pomocou obojsmerného zastrihávača a 3 mm hrebeňového nadstavca. V prípade hustejších chĺpkov sa odporúča prípravné zastrihnutie.
Strojček na holenie celého tela namokro aj nasucho je úplne vodotesný, takže ho môžete používať v sprche aj mimo nej a jednoducho ho umyť. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití na suchých chĺpkoch pred sprchovaním.
4.4
z 5
336
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Robco
25/04/2021
Slovensko
Je príjemný
Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.
Výhody
Jednoduchosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Pavol81
21/02/2021
Slovensko
Geniálny strojček
Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.
Výhody
Všetko
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy
Duder
08/01/2018
Slovensko
Skutocne vydareny zastrihavac
Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy
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