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  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
  • Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom

Tento produkt už nie je dostupný

Bodygroom series 3000Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

BG3017/01

4.4
| (336) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom
Strojček série 3000 je navrhnutý tak, aby si nekompromisne poradil s chĺpkami a chránil pritom pokožku. Môžete sa holiť pomocou strojčeka na jemnú pokožku s technológiou sledovania kontúr 2D alebo zastrihávať chĺpky pomocou 3 mm hrebeňového nadstavca.
Zobraziť všetky výhody

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Technológia sledovania kontúr 2D s ochranou pokožky

Hladká starostlivosť o telo, bezpečná aj pod pásom

  • 1 nasúvateľný hrebeňový nástavec, 3 mm

  • Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D

  • 50 minút bezkáblového používania

Bezpečné a pohodlné holenie na vašej citlivej pokožke

Bezpečné a pohodlné holenie na vašej citlivej pokožke

Holiaca hlava je vybavená patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou, ktorá pri holení chráni vašu pokožku pred porezaním a poškriabaním.

Obojsmerný zastrihávač a nadstavec na zastrihávanie v každom smere

Obojsmerný zastrihávač a nadstavec na zastrihávanie v každom smere

Zastrihávajte chĺpky rastúce vo všetkých smeroch pomocou obojsmerného zastrihávača a 3 mm hrebeňového nadstavca. V prípade hustejších chĺpkov sa odporúča prípravné zastrihnutie.

Zastrihávač 100 % bezpečný v sprche

Zastrihávač 100 % bezpečný v sprche

Strojček na holenie celého tela namokro aj nasucho je úplne vodotesný, takže ho môžete používať v sprche aj mimo nej a jednoducho ho umyť. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití na suchých chĺpkoch pred sprchovaním.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.4

z 5

336

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

25/04/2021

Slovensko

Slovensko

Je príjemný

Holenie s týmto výrobkom je veľmi pohodlné, som maximálne spokojný za takú cenu.

Výhody

Jednoduchosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

21/02/2021

Slovensko

Slovensko

Geniálny strojček

Naozaj geniálny strojček, oholí všetko bezpečne, rýchlo a hladko bez najmenších problémov a podráždenia, s maximálnym komfortom, vrátane intímych partií. Skvelá kúpa, som veľmi spokojný, ďaleko predčil moje očakávania. Odporúčam každému. Určite aj v budúcnosti si zakúpim produkty tejto značky.

Výhody

Všetko

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG3010/15 Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

08/01/2018

Slovensko

Slovensko

Skutocne vydareny zastrihavac

Ma vysoky vykon na to, ze ide o NiMh bateriu, jednoduche pouzitie a simplisticky dizajn bez zbytocnych komplikacii a dokonca sa da vyuzit aj na holenie ak nemate po ruke holiaci strojcek!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 3000 BG2024/15 Zastrihávač do sprchy

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