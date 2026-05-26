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  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
  • Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie

Body Groomer 7000 SeriesFlexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

BG7470/15

4.9
| (39) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie
Jedinečný systém s dvojitou hlavou vám umožňuje ľahko prepínať medzi holením a zastrihávaním bez kompromisov pohodlia pokožky. Vďaka technológii flexibilnej hlavy 2D sa holiaci strojček prispôsobí krivkám vášho tela a zachytí aj tvrdé chĺpky.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Na presné a bezpečné zastrihávanie po celom tele

Kompletná, všestranná starostlivosť o telo a intímne partie

  • Holiaci systém Triple Protect

  • Flexibilné hlavy 2D

  • Čepele zastrihávača šetrné k pokožke

  • Dokonale hladká pokožka

  • 100 % bezpečný na používanie v sprche

Systém s dvojitou hlavou pre dôkladné holenie alebo štýlové zastrihávanie

Systém s dvojitou hlavou pre dôkladné holenie alebo štýlové zastrihávanie

Inovatívny systém s dvojitou hlavou vám ponúka hladké a dôkladné holenie, po ktorom je pokožka jemná a svieža, alebo presné zastrihávanie, ktoré dokonale doplní váš jedinečný štýl. Tento zastrihávač poskytuje všestrannosť, ktorú potrebujete.

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Patentovaná technológia zastrihávania, ktorá je šetrná k pokožke

Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.

Prispôsobí hlavu holiaceho strojčeka obrysom vášho tela

Prispôsobí hlavu holiaceho strojčeka obrysom vášho tela

Vďaka technológii kopírovania obrysov sa flexibilná hlava 2D holiaceho strojčeka prispôsobí obrysom oblastí tela. Zachytí aj ťažko dosiahnuteľné chĺpky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

39

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Výhody

Uviedol som

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

21/06/2026

Polska

Polska

Overený kupujúci

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Výhody

Dokładna

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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  1. Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie

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