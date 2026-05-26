Predĺžená záruka až 5 rokov
Holiaci systém Triple Protect
Flexibilné hlavy 2D
Čepele zastrihávača šetrné k pokožke
Dokonale hladká pokožka
100 % bezpečný na používanie v sprche
Inovatívny systém s dvojitou hlavou vám ponúka hladké a dôkladné holenie, po ktorom je pokožka jemná a svieža, alebo presné zastrihávanie, ktoré dokonale doplní váš jedinečný štýl. Tento zastrihávač poskytuje všestrannosť, ktorú potrebujete.
Holiaci systém Triple Protect má perleťové hroty pre viac príjemný pocit pre pokožku, diamantové otvory na ľahké kopírovanie pokožky a ochranný kryt, ktorý výrazne minimalizuje podráždenie pokožky.
Vďaka technológii kopírovania obrysov sa flexibilná hlava 2D holiaceho strojčeka prispôsobí obrysom oblastí tela. Zachytí aj ťažko dosiahnuteľné chĺpky.
4.9
z 5
39
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Výhody
Uviedol som
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Táto recenzia bola vytvorená pre Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Súčasť akcie
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Výhody
Dokładna
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie
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