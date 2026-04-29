VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Body Groomer 7000 Series Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Podpora

Body Groomer 7000 SeriesFlexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

BG7470/15

Body Groomer 7000 Series Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Prejsť do obchodu

Zaregistrujte svoj výrobok

Získajte predĺženú záruku

Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 6 MB
  • 27 August 2025

Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • ZIP súbor, 1.3 MB
  • 13 January 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme