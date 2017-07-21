Tento produkt už nie je dostupný
BRE610/00
Na nohy, telo a tvár
1 nástavec
Bezšnúrový a nabíjateľný
Dizajn držadla v tvare S
Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda, aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny dosah na všetkých častiach tela.
Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka drsnému keramickému materiálu, ktorý chĺpky pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani tie najjemnejšie.
Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.
Ocenenia
3.3
z 5
31
Recenzie
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
zieba
21/07/2016
Polska
Depilator godny polecenia
Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024