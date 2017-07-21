Bardzo dogodny kształt depilatora. Idealnie wpasowuje się do dłoni ale również skutecznie sięga po włoski. Umożliwia depilować ciała zarówno na sucho jak i mokro. Na mokro zdecydowanie mniej boli jednak włoski przyklejają się do ciała i trudniej po nie sięgnąć dlatego też może wszystkich włosków od razu nie usunąć. Funkcja ładowania zezwala na użytkowanie przez ok 40 minut bez potrzeby zasilania co dla mnie jest idealne, ponieważ mogę oglądać film i jednocześnie depilować sobie nogi:) a lampka podświetlająca nogi zapewnia lepszą widoczność włosków.