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  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
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  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
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  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle AdvancedEpilátor na mokré aj suché použitie

BRE610/00

3.3
| (31) Recenzie

1 Ocenenie

Pevne uchopí aj jemné chĺpky
Držadlo v tvare S uľahčuje holenie celého tela. Najširšia hlavica s keramickými diskami epiluje tesne pri pokožke, aby zachytila aj tie najjemnejšie chĺpky, čím zabezpečí rýchle a dlhotrvajúce výsledky. Používanie namokro i nasucho, s 1 kusom príslušenstva.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Jednoducho sa používa a zaručuje tak dlhotrvajúce výsledky bez námahy

Pevne uchopí aj jemné chĺpky

  • Na nohy, telo a tvár

  • 1 nástavec

  • Bezšnúrový a nabíjateľný

  • Dizajn držadla v tvare S

Držadlo v tvare písmena S na jednoduché manévrovanie na všetkých častiach tela

Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda, aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny dosah na všetkých častiach tela.

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka drsnému keramickému materiálu, ktorý chĺpky pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani tie najjemnejšie.

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

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3.3

z 5

31

Recenzie

2

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

21/07/2016

Polska

Polska

Depilator godny polecenia

Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 