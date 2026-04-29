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Satinelle Advanced Epilátor na mokré aj suché použitie
Tento produkt už nie je dostupný
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BRE610/00
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Satinelle/Epilator series 8000Exfoliačná kefková hlavica
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec pre citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Kryt na citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec na napínanie pokožky
Satinelle/Epilator series 8000Ochranný kryt na pilník na nohy
Satinelle AdvancedMasážny nadstavec
Puzdro
Skrinka pre pilníky na nohy
EpilatorPeelingová rukavica
EpilatorZastrihávacia hlava
Súprava pinziet
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