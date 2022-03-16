Tento produkt už nie je dostupný
Na nohy, telo a tvár
5 druhov príslušenstva
Bezšnúrový a nabíjateľný
Dizajn držadla v tvare S
Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda, aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny dosah na všetkých častiach tela.
Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka drsnému keramickému materiálu, ktorý chĺpky pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani tie najjemnejšie.
Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.
Ocenenia
4.6
z 5
45
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Výhody
Dokładny, dobrze goli
Nevýhody
Głośny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
MagdalenaL
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024