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  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
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  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky
  • Pevne uchopí aj jemné chĺpky

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle AdvancedEpilátor na mokré aj suché použitie

BRE630/00

4.6
| (45) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Pevne uchopí aj jemné chĺpky
Držadlo v tvare S uľahčuje holenie celého tela. Najširšia hlavica s keramickými diskami epiluje tesne pri pokožke, aby zachytila aj tie najjemnejšie chĺpky, čím zabezpečí rýchle a dlhotrvajúce výsledky. Používanie namokro i nasucho, s 5 druhmi príslušenstva pre každodenné osobné skrášľovacie procedúry.
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Jednoducho sa používa a zaručuje tak dlhotrvajúce výsledky bez námahy

Pevne uchopí aj jemné chĺpky

  • Na nohy, telo a tvár

  • 5 druhov príslušenstva

  • Bezšnúrový a nabíjateľný

  • Dizajn držadla v tvare S

Držadlo v tvare písmena S na jednoduché manévrovanie na všetkých častiach tela

Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda, aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny dosah na všetkých častiach tela.

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka drsnému keramickému materiálu, ktorý chĺpky pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani tie najjemnejšie.

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

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4.6

z 5

45

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Výhody

Dokładny, dobrze goli

Nevýhody

Głośny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 