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Epilator Series 8000 Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

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Epilator Series 8000Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE709/00

Epilator Series 8000 Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

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Využite svoj produkt naplno

  • Ako používať epilačnú súpravu: Kompletný sprievodca rutinou
    Ako používať epilačnú súpravu: Kompletný sprievodca rutinou
  • Pripravte sa: Ako sa pripraviť na rutinu odstraňovania chĺpkov
    Pripravte sa: Ako sa pripraviť na rutinu odstraňovania chĺpkov
  • Základné potreby na efektívnu epiláciu
    Základné potreby na efektívnu epiláciu
  • Ako sa starať o epilačnú súpravu
    Ako sa starať o epilačnú súpravu

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Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 4.8 MB
  • 17 December 2025

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