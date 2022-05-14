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Všetky rady

  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
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  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
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  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
  • Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke

Tento produkt už nie je dostupný

SatinShave AdvancedEl. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

BRL140/00

4.2
| (92) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke
Zakúste pocit z hladkého ale jemného oholenia nôh a tela. Dámsky holiaci strojček SatinShave Advanced vám poskytne hladkú pokožku dokonca aj vo vani alebo v sprche. Hladká pokožka bez podráždenia, jednoducho a pohodlne.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke

  • Jednofóliový holiaci strojček

  • 8-hodinové nabíjanie

  • 4 druhy príslušenstva

Pohyblivá fólia pre rovnomerné oholenie

Pohyblivá fólia pre rovnomerné oholenie

Pohyblivá fólia sa prirodzene kĺže po vašich krivkách a kontúrach a udržiava tesný kontakt s pokožkou pre rovnomerné oholenie.

Zastrihávače s perlovými hrotmi chránia pred poškriabaním

Zastrihávače s perlovými hrotmi chránia pred poškriabaním

Zastrihávač s perlovými hrotmi pred a za holiacou fóliou zabezpečujú hladké kĺzanie holiaceho strojčeka po pokožke, chránia pred poškriabaním a zabezpečujú oholenie šetrné k pokožke.

Prvý epilátor s držadlom v tvare S

Prvý epilátor s držadlom v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí maximálnu kontrolu a lepší dosah s prirodzenými a presnými pohybmi po celom tele.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

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4.2

z 5

92

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.

Výhody

dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Výhody

Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

13/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Mohu doporučit!

Strojek splňuje očekávání, snadné použití, výměna nástavců i čištění. Mám cca rok a zatím jsem spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 