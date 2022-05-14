Tento produkt už nie je dostupný
Jednofóliový holiaci strojček
8-hodinové nabíjanie
4 druhy príslušenstva
Pohyblivá fólia sa prirodzene kĺže po vašich krivkách a kontúrach a udržiava tesný kontakt s pokožkou pre rovnomerné oholenie.
Zastrihávač s perlovými hrotmi pred a za holiacou fóliou zabezpečujú hladké kĺzanie holiaceho strojčeka po pokožke, chránia pred poškriabaním a zabezpečujú oholenie šetrné k pokožke.
S ergonomickým držadlom v tvare S sa jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí maximálnu kontrolu a lepší dosah s prirodzenými a presnými pohybmi po celom tele.
Ocenenia
4.2
z 5
92
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
andeadys
14/05/2022
Česká republika
Spokojenost
S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.
Výhody
dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Soňa :-)
10/05/2022
Česká republika
Super
Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Výhody
Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
monire77
13/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Mohu doporučit!
Strojek splňuje očekávání, snadné použití, výměna nástavců i čištění. Mám cca rok a zatím jsem spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024