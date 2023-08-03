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Všetky rady

  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku
  • Jemné oholenie pre hladkú pokožku

Lady Shaver Series 6000Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

BRL146/00

4.4
| (35) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Jemné oholenie pre hladkú pokožku
Vychutnajte si hladké oholenie na celom tele. S týmto praktickým dámskym holiacim strojčekom Philips série 6000 jednoduchým na použitie, ktorý je vhodný na citlivé partie a je šetrný k citlivej pokožke, získate hladké oholenie bez námahy
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Jemné oholenie pre hladkú pokožku

  • Jedna pohyblivá fólia

  • 10 h. dobíjania

  • +7 doplnkov

Hladké a jemné oholenie

Hladké a jemné oholenie

Dámsky holiaci strojček Philips Series 6000 je navrhnutý pre jemný kontakt s pokožkou na rôznych partiách tela*. 80 % našich zákazníčok potvrdilo, že nemali po holení zapálenú alebo začervenanú pokožku**. Dosiahnite hladkú pokožku bez chĺpkov a pritom bez kompromisov pokiaľ ide o komfort pokožky

Zaoblené hroty zastrihávača pre holenie jemné k pokožke

Zaoblené hroty zastrihávača pre holenie jemné k pokožke

Zaoblené hroty zastrihávača v prednej a zadnej časti holiacej planžety zabezpečujú hladké kĺzanie strojčeka po pokožke. 78 % žien súhlasí, že zaoblené hroty na zastrihávanie predchádzajú škrabancom***

Jedna pohyblivá planžeta pre rovnomerné oholenie

Jedna pohyblivá planžeta pre rovnomerné oholenie

Pohyblivá planžeta sa prirodzene kĺže po vašich krivkách a kontúrach a udržiava tesný kontakt s pokožkou pre rovnomerné oholenie

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.4

z 5

35

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

03/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Perfektný

Výborný, rýchle oholenie, žiadne podráždenie, pokožka je jemná a hladká. Je pravda že nohy treba holiť častejšie ako pri depilácii, ale už by som nemenila. Je ľahký, padne akurát do ruky, na jedno nabitie vydrží neskutočne dlho. Super je aj nadstavec na pedikúru. Strojček určite odporúčam

Výhody

ľahký, dlhá výdrž, veľa nadstavcov

Nevýhody

žiadne

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je praktický

Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

06/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Patryk

Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. 74 %, HUT Nemecko N=49, 2021

  2. HUT Nemecko N=49, 2021

  3. vs ich súčasný dámsky holiaci strojček, HUT Nemecko N=49, 2021