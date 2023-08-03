Jedna pohyblivá fólia
10 h. dobíjania
+7 doplnkov
Dámsky holiaci strojček Philips Series 6000 je navrhnutý pre jemný kontakt s pokožkou na rôznych partiách tela*. 80 % našich zákazníčok potvrdilo, že nemali po holení zapálenú alebo začervenanú pokožku**. Dosiahnite hladkú pokožku bez chĺpkov a pritom bez kompromisov pokiaľ ide o komfort pokožky
Zaoblené hroty zastrihávača v prednej a zadnej časti holiacej planžety zabezpečujú hladké kĺzanie strojčeka po pokožke. 78 % žien súhlasí, že zaoblené hroty na zastrihávanie predchádzajú škrabancom***
Pohyblivá planžeta sa prirodzene kĺže po vašich krivkách a kontúrach a udržiava tesný kontakt s pokožkou pre rovnomerné oholenie
4.4
z 5
35
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
_Micka_
03/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Perfektný
Výborný, rýchle oholenie, žiadne podráždenie, pokožka je jemná a hladká. Je pravda že nohy treba holiť častejšie ako pri depilácii, ale už by som nemenila. Je ľahký, padne akurát do ruky, na jedno nabitie vydrží neskutočne dlho. Super je aj nadstavec na pedikúru. Strojček určite odporúčam
Výhody
ľahký, dlhá výdrž, veľa nadstavcov
Nevýhody
žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek je praktický
Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Patrikk
06/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Patryk
Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
74 %, HUT Nemecko N=49, 2021
HUT Nemecko N=49, 2021
vs ich súčasný dámsky holiaci strojček, HUT Nemecko N=49, 2021