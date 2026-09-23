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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT150A/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna

Párty pri bazéne. Večierok s priateľmi. Vaša párty.

Kdekoľvek. Kedykoľvek. V maličkom obale tohto vodotesného reproduktora Bluetooth sa ukrývajú robustné basy, vďaka čomu ponúka prekvapivo mohutný zvuk. Poskytuje osem hodín prehrávania a audio vstup. Či sa už jedná o párty pri bazéne alebo večierok s priateľmi, urobte ich presne vo svojom štýle.

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Párty pri bazéne. Večierok s priateľmi. Vaša párty.

  • Bluetooth

  • Modré

Vode odolný do 1 m počas maximálne 30 minút. IPX7 hodnotený

Pri bazéne, jazere, vo sprche. Tento IPX7 hodnotený vode odolný reproduktor sa vznáša a dokáže vydržať ponor až do hĺbky 1 m počas 30 minút.

8 hod. prehrávania. USB nabíjanie. Vrátane micro USB kábla.

Batéria vám poskytuje 8 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá menej ako 3 hodiny a je ľahké – pomocou priloženého kábla micro USB.

Tlačidlá na reproduktore pre prehrávanie a hlasitosť/preskočenie skladieb

Ovládajte hudbu pomocou tlačidiel na boku reproduktora. Stlačením tlačidla prehráte a dvojitým stlačením tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti preskočíte skladby. Mriežka reproduktora má LED svetlá, ktoré svietia rovnomerne modrou alebo blikajú náhodne.

Technické špecifikácie

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