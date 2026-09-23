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BT150W/00
Párty pri bazéne. Večierok s priateľmi. Vaša párty.
Kdekoľvek. Kedykoľvek. V maličkom obale tohto vodotesného reproduktora Bluetooth sa ukrývajú robustné basy, vďaka čomu ponúka prekvapivo mohutný zvuk. Poskytuje osem hodín prehrávania a audio vstup. Či sa už jedná o párty pri bazéne alebo večierok s priateľmi, urobte ich presne vo svojom štýle.
Bluetooth
Biela
Pri bazéne, jazere, vo sprche. Tento IPX7 hodnotený vode odolný reproduktor sa vznáša a dokáže vydržať ponor až do hĺbky 1 m počas 30 minút.
Batéria vám poskytuje 8 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá menej ako 3 hodiny a je ľahké – pomocou priloženého kábla micro USB.
Ovládajte hudbu pomocou tlačidiel na boku reproduktora. Stlačením tlačidla prehráte a dvojitým stlačením tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti preskočíte skladby. Mriežka reproduktora má LED svetlá, ktoré svietia rovnomerne modrou alebo blikajú náhodne.
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