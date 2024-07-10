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Všetky rady

  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie
  • Rýchle a presné zastrihávanie

Beard Trimmer 3000 SeriesStarostlivosť s čepeľami so zaoblenými hrotmi

BT3620/15

4.6
| (230) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Rýchle a presné zastrihávanie
Vždy rýchlo a pohodlne. Zaoblené špičky ponúkajú jemné zastrihávanie a samoostriace čepele ho urýchľujú, keďže po pokožke nemusíte prejsť viackrát. Navyše vďaka 40 nastaveniam dĺžky získate maximálnu presnosť, ktorú chcete.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Pre rovnomerné a šetrné výsledky

Rýchle a presné zastrihávanie

  • Čepele so zaoblenými hrotmi

  • 40 nastavení dĺžky

  • Presnosť v krokoch po 0,5 mm

  • 100 % vodotesná

  • Prevádzková doba až 70 minút

Navrhnuté pre pohodlnú a efektívnu úpravu

Navrhnuté pre pohodlnú a efektívnu úpravu

Samoostriace čepele so zaoblenými hrotmi sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k pokožke a poskytovali pohodlnejšie holenie, pričom zostávajú ostré ako nové a nevyžadujú žiadne mazanie. Nekorozívne čepele sa tiež ľahko čistia.

Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

Presný otočný ovládač zastrihávača má 40 nastavení dĺžky v krokoch po 0,5 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.

Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

230

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

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