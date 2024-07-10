Predĺžená záruka až 5 rokov
Čepele so zaoblenými hrotmi
40 nastavení dĺžky
Presnosť v krokoch po 0,5 mm
100 % vodotesná
Prevádzková doba až 70 minút
Samoostriace čepele so zaoblenými hrotmi sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k pokožke a poskytovali pohodlnejšie holenie, pričom zostávajú ostré ako nové a nevyžadujú žiadne mazanie. Nekorozívne čepele sa tiež ľahko čistia.
Presný otočný ovládač zastrihávača má 40 nastavení dĺžky v krokoch po 0,5 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.
Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.
4.6
z 5
230
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Status16
10/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Plná spokojenost.
Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰
Výhody
Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.
Nevýhody
Nenalezeny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Peeteer
16/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Přesný a ostrý jako břitva ;)
Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.
Výhody
Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný
Nevýhody
Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Pavel N.
19/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Splnil všechna očekávání
- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
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