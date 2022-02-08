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Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 7000Vákuový zastrihávač brady

BT7520/15

4.2

| (70) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku

Zastrihnite si bradu, fúzy či bokombrady bez neporiadku. Nový zastrihávač Philips Vacuum má vylepšený vysokovýkonný systém s až o 50 % silnejším* prietokom vzduchu. Účinne zachytáva odrezané chĺpky, takže po zastrihnutí nemusíte upratovať.

Zobraziť všetky výhody

Jednotka značky Philips, čo sa týka úhľadného zastrihávania

Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku

  • s presnosťou nastavenia 0,5 mm

  • Samoostriace kovové čepele

  • Až 100 min. používania/1 hod. nabíjania

  • Vysokovýkonný vákuový systém

Zdokonalený prietok vzduchu pre zastrihávanie bez neporiadku

Zdokonalený prietok vzduchu pre zastrihávanie bez neporiadku

Vysokovýkonný vákuový systém zastrihávača brady Philips 7000 prináša o 50 % silnejší zdokonalený prietok vzduchu*, ktorý zachytí až 95 % chĺpkov a zaručí vám tak zastrihávanie bez neporiadku.

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Hodnotenie

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4.2

z 5

70

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

08/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D

Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D

Výhody

perfektní čisté holení

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2020-02-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2020-02-08

28/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super funkce - vysávání zastřižených vousů

Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.

Výhody

vysávání, bezdrátový provoz

Nevýhody

Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2021-01-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2021-01-28

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hodnocení druhého používaného výrobku

Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.

Výhody

Odsává, netahá, vydrží nabitý.

Nevýhody

Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2020-01-11

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Dátum použitia 2020-01-11

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

  2. Testované v laboratórnych podmienkach na vlasových kobercoch