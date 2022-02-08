Tento produkt už nie je dostupný
Vákuový zastrihávač pre menej neporiadku
Zastrihnite si bradu, fúzy či bokombrady bez neporiadku. Nový zastrihávač Philips Vacuum má vylepšený vysokovýkonný systém s až o 50 % silnejším* prietokom vzduchu. Účinne zachytáva odrezané chĺpky, takže po zastrihnutí nemusíte upratovať.
s presnosťou nastavenia 0,5 mm
Samoostriace kovové čepele
Až 100 min. používania/1 hod. nabíjania
Vysokovýkonný vákuový systém
Vysokovýkonný vákuový systém zastrihávača brady Philips 7000 prináša o 50 % silnejší zdokonalený prietok vzduchu*, ktorý zachytí až 95 % chĺpkov a zaručí vám tak zastrihávanie bez neporiadku.
Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.
Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.
4.2
z 5
70
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
juzus
08/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D
Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D
Výhody
perfektní čisté holení
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2020-02-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2020-02-08
KubaH500
28/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super funkce - vysávání zastřižených vousů
Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.
Výhody
vysávání, bezdrátový provoz
Nevýhody
Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2021-01-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2021-01-28
Josef K.
11/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Hodnocení druhého používaného výrobku
Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.
Výhody
Odsává, netahá, vydrží nabitý.
Nevýhody
Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2020-01-11
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Dátum použitia 2020-01-11
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips
Testované v laboratórnych podmienkach na vlasových kobercoch