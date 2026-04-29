Tento produkt už nie je dostupný
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BT7520/15
Tento produkt už nie je dostupný
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Ako si mám zastrihnúť bradu so svojím produktom Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Čo znamenajú symboly na telovom zastrihávači Philips?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?
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