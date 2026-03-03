CX1220/00
Prietok vzduchu ventilátora 3330 m3/h
Tichý chod s hlučnosťou 38 dB(A)
Naklápací a otáčací
Priemer hlavy 45 cm
Vychutnajte si výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami, rotáciou a pohodlným časovačom. Je navrhnutý s cieľom zaistiť kvalitu a stabilitu a poskytuje trvalý komfort deň čo deň.
S chladiacim výkonom 3330 m³/h tento ventilátor rýchlo cirkuluje vzduch, aby sa eliminovala stagnácia, čím sa zabezpečuje svieži, pohodlný prúd vzduchu, ktorý sa dostane do každého kúta vášho priestoru.
Tento ventilátor, navrhnutý pre pokojné prostredie, pracuje s jemnou hlučnosťou 38 dB – ekvivalentnou zvuku ľahkého dažďa. Je ideálny na prácu, čítanie alebo spánok a poskytuje pokojnú a nerušenú atmosféru.
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