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  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový
  • Výkonný a univerzálny, štýlový

Séria 1000Stojanové ventilátory

CX1220/00

Výkonný a univerzálny, štýlový
Vychutnajte si výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami, rotáciou a pohodlným časovačom. Je navrhnutý s cieľom zaistiť kvalitu a stabilitu a poskytuje trvalý komfort deň čo deň.
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Výkonný a univerzálny, štýlový

  • Prietok vzduchu ventilátora 3330 m3/h

  • Tichý chod s hlučnosťou 38 dB(A)

  • Naklápací a otáčací

  • Priemer hlavy 45 cm

Dlhý dosah na maximálne chladenie

Dlhý dosah na maximálne chladenie

Vychutnajte si výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami, rotáciou a pohodlným časovačom. Je navrhnutý s cieľom zaistiť kvalitu a stabilitu a poskytuje trvalý komfort deň čo deň.

Veľký prúd vzduchu zaistí okamžité pohodlie

Veľký prúd vzduchu zaistí okamžité pohodlie

S chladiacim výkonom 3330 m³/h tento ventilátor rýchlo cirkuluje vzduch, aby sa eliminovala stagnácia, čím sa zabezpečuje svieži, pohodlný prúd vzduchu, ktorý sa dostane do každého kúta vášho priestoru.

Tiché chladenie pri najnižšom nastavení

Tiché chladenie pri najnižšom nastavení

Tento ventilátor, navrhnutý pre pokojné prostredie, pracuje s jemnou hlučnosťou 38 dB – ekvivalentnou zvuku ľahkého dažďa. Je ideálny na prácu, čítanie alebo spánok a poskytuje pokojnú a nerušenú atmosféru.

Technické špecifikácie

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