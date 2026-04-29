VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Séria 1000 Stojanové ventilátory

Podpora

Séria 1000Stojanové ventilátory

CX1220/00

Séria 1000 Stojanové ventilátory

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF súbor, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Vychutnajte si výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami, rotáciou a pohodlným časovačom. Je navrhnutý s cieľom zaistiť kvalitu a stabilitu a poskytuje trvalý komfort deň čo deň.

  • PDF súbor
  • 24 July 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme