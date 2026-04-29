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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Séria 1000 Stojanové ventilátory
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CX1220/00
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CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21
Vychutnajte si výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami, rotáciou a pohodlným časovačom. Je navrhnutý s cieľom zaistiť kvalitu a stabilitu a poskytuje trvalý komfort deň čo deň.
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