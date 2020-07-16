2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Matná čierna
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.9
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
16/07/2020
Slovensko
Jednoduché ovládanie, výborný vysledok
kávovar je moderný, červená farba pôsobí atraktívne, lacný, nehlučný, bohatá pena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1220/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1220/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Ruza Pavel
27/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Na běžné používání je výborný
Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Teruše
02/08/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Doporučuji!
Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.
Výhody
Jednoduchost, spolehlivost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.