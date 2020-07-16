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  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 1200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1220/00

4.9
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si lahodnú chuť a arómu kávy z čerstvých zŕn pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému prípravy kávy. Klasický penič mlieka vám umožňuje jednoducho vytvoriť hodvábne jemné cappuccino alebo latte macchiato. Filter AquaClean (Číslo patentu: EP1498060B1) nie je súčasťou balenia.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Matná čierna

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/07/2020

Slovensko

Slovensko

Jednoduché ovládanie, výborný vysledok

kávovar je moderný, červená farba pôsobí atraktívne, lacný, nehlučný, bohatá pena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1220/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1220/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

27/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Na běžné používání je výborný

Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji!

Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.

Výhody

Jednoduchost, spolehlivost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C.