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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 1200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1224/00

4.8
| (50) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si lahodnú chuť a arómu kávy z čerstvých zŕn pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému prípravy kávy. Klasický penič mlieka vám umožní jednoducho vytvoriť hodvábne jemné cappuccino alebo latte macchiato. Filter AquaClean (Číslo patentu: EP1498060B1) nie je súčasťou balenia.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Kašmírovo-sivá

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

50

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

30/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

EP1224 Plnoautomatický kávovar na prípravu espresa

Výborná káva, viacero možností nastavenia veľkosti, hrúbky mletia, intenzity

Výhody

dostatočné možnosti nastavenia nápoja

Nevýhody

trochu hlučnejší mlynček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2025-12-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2025-12-25

25/09/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojná

Celkovo môžem povedať, že som s výrobkom spokojná. Mám len jednu výhradu a to je množstvo kávy. Aby mala takú silu, ako mi vyhovuje, musím si spraviť 2 rovnaké kávy do jednej šálky. Len pri tej druhej dám menej vody. Ale myslím si, že intenzitu si každý dokáže prispôsobiť podľa svojej chuti

Výhody

Jednoduché ovládanie

Nevýhody

Základná receptúra je slabá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

05/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kavovar je vyborny

Kavovar je super, kava je vyborna. Jednoducho sa obsluhuje. Signalizuje naplnenie nadrzky na odpad, chybajucu vodu. Je dobre odpadovu nadobu pravidelne cistit, ale samo sa to pripomenie. Takze ziaden problem. Staci len doplnat kavu a vodu :) Napriek ohlasom, ze sa napenovacom nerobi dobra pena, musim napisat, ze je vyborny. Doteraz co som robil latte, tak nikdy nesklamalo. Mlieko z chladnicky, bez akychkolvek pohybov s poharom (je to v navode) sa da urobit vyborne latte.

Výhody

Jednoduchost ovladania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C.