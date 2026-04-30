2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Kašmírovo-sivá
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
50
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
radino
30/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
EP1224 Plnoautomatický kávovar na prípravu espresa
Výborná káva, viacero možností nastavenia veľkosti, hrúbky mletia, intenzity
Výhody
dostatočné možnosti nastavenia nápoja
Nevýhody
trochu hlučnejší mlynček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2025-12-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2025-12-25
Monika.22
25/09/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojná
Celkovo môžem povedať, že som s výrobkom spokojná. Mám len jednu výhradu a to je množstvo kávy. Aby mala takú silu, ako mi vyhovuje, musím si spraviť 2 rovnaké kávy do jednej šálky. Len pri tej druhej dám menej vody. Ale myslím si, že intenzitu si každý dokáže prispôsobiť podľa svojej chuti
Výhody
Jednoduché ovládanie
Nevýhody
Základná receptúra je slabá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Saalex
05/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Kavovar je vyborny
Kavovar je super, kava je vyborna. Jednoducho sa obsluhuje. Signalizuje naplnenie nadrzky na odpad, chybajucu vodu. Je dobre odpadovu nadobu pravidelne cistit, ale samo sa to pripomenie. Takze ziaden problem. Staci len doplnat kavu a vodu :) Napriek ohlasom, ze sa napenovacom nerobi dobra pena, musim napisat, ze je vyborny. Doteraz co som robil latte, tak nikdy nesklamalo. Mlieko z chladnicky, bez akychkolvek pohybov s poharom (je to v navode) sa da urobit vyborne latte.
Výhody
Jednoduchost ovladania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 1200 EP1224/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.