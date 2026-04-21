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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 2200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2220/10

4.7
| (117) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť aj hodvábne jemné kapučíno.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Matná čierna

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

117

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

výborný kavovar

kvalitný kávovar za dobrú cenu. Trocha komplikovanejšie nastavenie mlynčeka na kvalitu kávy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-03-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-03-09

15/11/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

super kavovar, ale extremne hlucny

Toto je nas druhy kavovar od Philips...prekvapivo je este viac hlucny ako staručky 6 rocny EP 5000, ktory taktiez mame...tento krat sme vyslovene chceli najlacnejsi Philips kavovar bez zbytocnej karafy na mlieko - svoj ucel splna, prve kavy za moc nestali, ale tak je to pri kazdom novom nezabehnutom kavovari...teraz po mesiaci a pol pouzivania robi dobru kavu...jedinou nevyhodou je skutocne velka hlucnost, na tychto novych phillipsoch mi vadi ze neukazuje percenta opotrebovania aqua clean filtra ako to mal EP 5000.

Výhody

v texte

Nevýhody

v texte

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

18/01/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar Philips Series 2200 EP2220/10

Kávovar funguje ako ma, robí úžastnu kávu. veľká spokojnosť.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. nie je súčasťou balenia