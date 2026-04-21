2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Matná čierna
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.7
z 5
117
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Milko53
21/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
výborný kavovar
kvalitný kávovar za dobrú cenu. Trocha komplikovanejšie nastavenie mlynčeka na kvalitu kávy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Michal9611
15/11/2025
Slovensko
Overený kupujúci
super kavovar, ale extremne hlucny
Toto je nas druhy kavovar od Philips...prekvapivo je este viac hlucny ako staručky 6 rocny EP 5000, ktory taktiez mame...tento krat sme vyslovene chceli najlacnejsi Philips kavovar bez zbytocnej karafy na mlieko - svoj ucel splna, prve kavy za moc nestali, ale tak je to pri kazdom novom nezabehnutom kavovari...teraz po mesiaci a pol pouzivania robi dobru kavu...jedinou nevyhodou je skutocne velka hlucnost, na tychto novych phillipsoch mi vadi ze neukazuje percenta opotrebovania aqua clean filtra ako to mal EP 5000.
Výhody
v texte
Nevýhody
v texte
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Marcel J
18/01/2024
Slovensko
Kávovar Philips Series 2200 EP2220/10
Kávovar funguje ako ma, robí úžastnu kávu. veľká spokojnosť.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.
nie je súčasťou balenia