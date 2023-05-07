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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 2200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2224/10

4.8
| (44) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť aj hodvábne jemné kapučíno.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Kašmírovo-sivá

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

44

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2
1

07/05/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kavovar....

Excelentný.........................................

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý kávovar

Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍

Výhody

Výborná káva

Nevýhody

Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

01/09/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Naprostá spokojenost

S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C

  3. nie je súčasťou balenia