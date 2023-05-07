2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Kašmírovo-sivá
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
44
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Kavovar....
Excelentný.........................................
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Výhody
Výborná káva
Nevýhody
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Standik
01/09/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C
nie je súčasťou balenia