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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 2200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2224/40

4.8
| (107) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť aj hodvábne jemné kapučíno.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Kašmírovo-sivá

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

107

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

21/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super

Nie je čo vytknúť, všetci doma sme spokojný s mašinkou a funguje ako má :)

Nevýhody

žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

17/12/2020

Slovensko

Slovensko

Produkt ma skvele funkcie

Produkt som kupil podľa recenzii uživatelov,vyskušal som všetko ide perfetne

Výhody

Funguje podľa očakávania

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

04/01/2020

Slovensko

Slovensko

Spokojnosť

Prvý automatický kávovar v domácnosti. Na prvý krát dobrá voľba. Jednoduchá obsluha. Výborný napenovač mlieka.

Výhody

Jednoduché ovládanie.

Nevýhody

Podľa príručky treba často čistiť.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C

  3. nie je súčasťou balenia