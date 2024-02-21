2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Kašmírovo-sivá
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
107
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Druss81
21/02/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Super
Nie je čo vytknúť, všetci doma sme spokojný s mašinkou a funguje ako má :)
Nevýhody
žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Vlčiak61
17/12/2020
Slovensko
Produkt ma skvele funkcie
Produkt som kupil podľa recenzii uživatelov,vyskušal som všetko ide perfetne
Výhody
Funguje podľa očakávania
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
joho1212
04/01/2020
Slovensko
Spokojnosť
Prvý automatický kávovar v domácnosti. Na prvý krát dobrá voľba. Jednoduchá obsluha. Výborný napenovač mlieka.
Výhody
Jednoduché ovládanie.
Nevýhody
Podľa príručky treba často čistiť.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2224/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C
nie je súčasťou balenia