3 druhy nápojov
LatteGo
Matná čierna
Dotykový displej
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody v rozmedzí 90 až 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.7
z 5
82
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
rarasek
01/05/2025
Slovensko
Overený kupujúci
produkt ma viecero funkcii vsetky mi vyhovuju
rychla kava podla chuti,espreso,s mliekom, priprava caju, spokojnist
Výhody
rychla pripravena kava espreso,takisto kafe late, rychla priprava caju
Nevýhody
v odkvapkavaci je vzdy voda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Ddddddff
22/04/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojnosť
Sme veľmi spokojný. Káva je veľmi chutná. Odporúčam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
karkula832
06/05/2021
Slovensko
Produkt je úžasný
Tento kávovar by som si kľudne kúpila ešte raz. Je výborný, ľahko sa s ním manipuluje a čistenie je jednoduché. Som s ním spokojná.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia