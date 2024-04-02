3 druhy nápojov
LatteGo
Lesklá čierna
Dotykový displej
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody v rozmedzí 90 až 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
184
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Badelka
02/04/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Kávovar Philips Late Go
Jednoduchý kávovar na obsluhu a údržbu. Pripraví chutnú kávu rýchlo. Odporúčam nenáročným užívateľom, ktorí majú radi jednoduchú kávu.
Výhody
Rýchlo pripraví chutnú kávu
Nevýhody
Nepostrehla som zatiaľ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Tompulec90
15/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super káva o třetí.
Zatím mohu jen chválit. Vše dělá jak má a chutná .
Výhody
3 v 1
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary
M.M..
13/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
skvělý výrobek
mohu zhodnotit s předchozím kávovarem jiné renomované značky a až na poruchu mlýnku, která byla skvěle a bezplatně odstraněna naprostá spokojenost
Výhody
jednoduchá a rychlá obsluha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia