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  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Philips Series 2200 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2231/40

4.8
| (184) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, americano a kapučíno iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

  • 3 druhy nápojov

  • LatteGo

  • Lesklá čierna

  • Dotykový displej

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**

Vždy dokonalá teplota, aróma a mliečna pena**

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody v rozmedzí 90 až 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

184

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

02/04/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kávovar Philips Late Go

Jednoduchý kávovar na obsluhu a údržbu. Pripraví chutnú kávu rýchlo. Odporúčam nenáročným užívateľom, ktorí majú radi jednoduchú kávu.

Výhody

Rýchlo pripraví chutnú kávu

Nevýhody

Nepostrehla som zatiaľ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

15/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super káva o třetí.

Zatím mohu jen chválit. Vše dělá jak má a chutná .

Výhody

3 v 1

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý výrobek

mohu zhodnotit s předchozím kávovarem jiné renomované značky a až na poruchu mlýnku, která byla skvěle a bezplatně odstraněna naprostá spokojenost

Výhody

jednoduchá a rychlá obsluha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2231/40 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  4. nie je súčasťou balenia