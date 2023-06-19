3 druhy nápojov
LatteGo
Zinková hnedá
Dotykový displej
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody v rozmedzí 90 až 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.6
z 5
36
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Tomas M.
19/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Jednoduchý spolehlivý stroj
Spolehlivý stroj s jednoduchým ovládáním schopný stvořit vybornou kávu. Systém na mléko jednoduše geniální.
Výhody
jednoduchost, spolehlivost a "value for money"
Nevýhody
nemožnost samostatné mléčné pěny (jediný důvod je dle mého tlak výrobce na koupi vyššího modelu)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Laďka
19/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek splňuje vše , co jsem očekávala
Jsem velmi spokojená s kávovarem , vybírala jsem delší dobu a tento kávovar splňuje mé požadavky
Výhody
Samočistící, napéňuje mléko a jednoduché ovládání
Nevýhody
Nic, jen jsem si musela na YouTube najít návod na obsluhu , který byl daleko srozumitelnější
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Knima
17/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Přesně co jsme chtěli
Dobrá káva za slušnou cenu. Každý z rodiny si vybere.
Výhody
Jednoduchý na ovládání
Nevýhody
Zatím nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia