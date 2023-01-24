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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Séria 3200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP3221/40

4.7
| (48) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť hodvábne jemné kapučíno alebo latte macchiato.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 4 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 4 druhov nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Lesklá čierna

  • Dotykový displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov kávy

Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov kávy

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

48

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

24/01/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Veľká spokojnosť

S produktom som veľmi spokojná, splnil to, čo som od neho očakávala.

Výhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3200 EP3221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3200 EP3221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar je jednoduchý na ovládání

Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.

Výhody

plně automatický, jednoduché ovládání

Nevýhody

snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

15/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar má hodně funkcí.

Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C

  3. nie je súčasťou balenia