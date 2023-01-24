4 druhov nápojov
Klasický penič mlieka
Lesklá čierna
Dotykový displej
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
4.7
z 5
48
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
P1h1
24/01/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Veľká spokojnosť
S produktom som veľmi spokojná, splnil to, čo som od neho očakávala.
Výhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3200 EP3221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3200 EP3221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
JanaElisabeth
25/07/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Kávovar je jednoduchý na ovládání
Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.
Výhody
plně automatický, jednoduché ovládání
Nevýhody
snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pavouček
15/07/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Kávovar má hodně funkcí.
Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C
nie je súčasťou balenia