5 druhov nápojov
LatteGo
Lesklá čierna
Dotykový displej
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
111
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
MarieNik
15/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Pro milovníky latte a nejen pro ně :-)
Je to nejlepší kávovar, co jsme měli doma. Mám ráda kafe latte a to předčilo mé očekávání. Mléčnou pěnu našlehá vždy perfektně, o mytí ani nepíšu, jednodušeji už by to asi nešlo. Vnuk zase miluje mléčnou pěnu s kakaem. Celkově údržba kávovaru je jednoduchá a když jsem si nevěděla rady, na stránkách Philips je i video podpora a za to veliké plus.
Výhody
Jednoduché ovládání a údržba.
Nevýhody
O žádné nevýhodě nevím, snad jen to, že jsem si tento kávovar nekoupila už dříve :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
dorach
06/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek plně splňuje co slibuje
mohu vřele doporučit všem. Jednoduchost obsluhy a rychlost přípravy.
Výhody
jednoduchost obsluhy
Nevýhody
žádný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
jaros
17/12/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50
Jednoduché ovládání kávovaru, mléko s hustou pěnou ,prostě kafíčko pro radost a pochutnání
Výhody
skvělý
Nevýhody
nemám co bych vytkla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia