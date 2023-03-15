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  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Philips Series 3200 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP3241/50

4.8
| (111) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

  • 5 druhov nápojov

  • LatteGo

  • Lesklá čierna

  • Dotykový displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

111

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

15/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pro milovníky latte a nejen pro ně :-)

Je to nejlepší kávovar, co jsme měli doma. Mám ráda kafe latte a to předčilo mé očekávání. Mléčnou pěnu našlehá vždy perfektně, o mytí ani nepíšu, jednodušeji už by to asi nešlo. Vnuk zase miluje mléčnou pěnu s kakaem. Celkově údržba kávovaru je jednoduchá a když jsem si nevěděla rady, na stránkách Philips je i video podpora a za to veliké plus.

Výhody

Jednoduché ovládání a údržba.

Nevýhody

O žádné nevýhodě nevím, snad jen to, že jsem si tento kávovar nekoupila už dříve :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

06/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek plně splňuje co slibuje

mohu vřele doporučit všem. Jednoduchost obsluhy a rychlost přípravy.

Výhody

jednoduchost obsluhy

Nevýhody

žádný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

17/12/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50

Jednoduché ovládání kávovaru, mléko s hustou pěnou ,prostě kafíčko pro radost a pochutnání

Výhody

skvělý

Nevýhody

nemám co bych vytkla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3241/50 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  4. nie je súčasťou balenia