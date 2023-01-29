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  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Séria 3200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP3243/50

4.8
| (208) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zmontujte a očistíte len za 15 sekúnd**
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LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie systému na prípravu mlieka**

5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

  • 5 druhov nápojov

  • LatteGo

  • Biela

  • Dotykový displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova

Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova

Vychutnajte si cappuccino so zamatovo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

208

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

29/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý pomocník do domácnosti

Skvělý pomocník do domácnosti. Udělá výbornou kávu za pár minut. Velký výběr káv ( s mlékem, bez mléka) , intenzitou chuti a množstvím vody. Každý si najde své.

Výhody

Výběr káv

Nevýhody

Při použití rozpustné kávy zůstává káva na kávovaru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

29/05/2022

Česká republika

Česká republika

Narozeninový dárek

Tento kávovar jsem dostala jako dárek k narozeninám. V provozu je 14 dní a zatím jsem moc spokojená. Nadšená jsem byla také z provedení v bílé barvě. Krásně ladí s ostatními spotřebiči v kuchyni, kde najde své každodenní využití. Teď jen najít tu správnou kávu a nakoupit vhodné skleničky .

Výhody

Barevné provedení, funkce

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary

26/01/2025

Srbija

Srbija

Odlična mašina

Prava stvar za uvek isti ukus i kvalitet kafe. Lako i brzo.

Výhody

Odličan kvalitet

Nevýhody

Pomalo skup.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  4. nie je súčasťou balenia