5 druhov nápojov
LatteGo
Biela
Dotykový displej
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Vychutnajte si cappuccino so zamatovo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
4.8
z 5
208
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Paulína z
29/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý pomocník do domácnosti
Skvělý pomocník do domácnosti. Udělá výbornou kávu za pár minut. Velký výběr káv ( s mlékem, bez mléka) , intenzitou chuti a množstvím vody. Každý si najde své.
Výhody
Výběr káv
Nevýhody
Při použití rozpustné kávy zůstává káva na kávovaru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Dafík
29/05/2022
Česká republika
Narozeninový dárek
Tento kávovar jsem dostala jako dárek k narozeninám. V provozu je 14 dní a zatím jsem moc spokojená. Nadšená jsem byla také z provedení v bílé barvě. Krásně ladí s ostatními spotřebiči v kuchyni, kde najde své každodenní využití. Teď jen najít tu správnou kávu a nakoupit vhodné skleničky .
Výhody
Barevné provedení, funkce
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3200 EP3243/50 Plně automatické kávovary
Boža 60
26/01/2025
Srbija
Odlična mašina
Prava stvar za uvek isti ukus i kvalitet kafe. Lako i brzo.
Výhody
Odličan kvalitet
Nevýhody
Pomalo skup.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparati za espreso
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia