Tento produkt už nie je dostupný
5 druhov nápojov
LatteGo
Strieborná
Dotykový displej
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.8
z 5
246
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Palusenko
10/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Super kávovar
Už druhý v rodine (sestra a rodičia). Je super, jednoduché čistenie nádržky na mlieko. Maximálna spokojnosť.
Výhody
Kvalita, údržba, dizajn
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Stadlau
26/12/2021
Slovensko
Výborný kávovar.
Robí skvelú kávu, či už normálnu alebo latte. Philips nás oslovil skvelým systémom LatteGo, ktorý sa ľahko čistí. Hlavne manželka je nadmieru spokojná.
Výhody
Rýchlosť prípravy kávy, možnosť výberu z piatich druhov.
Nevýhody
Častejšie vyprázdňovanie odpadovej nádržky na vodu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
StanoM
02/07/2020
Slovensko
Chyba el. motora mlynčeka
Po polroku domáceo pouzivania výrobku sa pokazil elektrický motor mlynčeka. Čo pri takom drahom výrobku by sa nemalo stať !!! Inak je vyrobok velmi dobry, robí vynikajúcu kavu.
Výhody
Userfriendly ovládanie
Nevýhody
Pokazaný el. motor mlynčeka po polroku domacho použivania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia