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  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Series 3200 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP3246/70

4.8
| (246) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

5 druhov káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

  • 5 druhov nápojov

  • LatteGo

  • Strieborná

  • Dotykový displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

246

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

10/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super kávovar

Už druhý v rodine (sestra a rodičia). Je super, jednoduché čistenie nádržky na mlieko. Maximálna spokojnosť.

Výhody

Kvalita, údržba, dizajn

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

26/12/2021

Slovensko

Slovensko

Výborný kávovar.

Robí skvelú kávu, či už normálnu alebo latte. Philips nás oslovil skvelým systémom LatteGo, ktorý sa ľahko čistí. Hlavne manželka je nadmieru spokojná.

Výhody

Rýchlosť prípravy kávy, možnosť výberu z piatich druhov.

Nevýhody

Častejšie vyprázdňovanie odpadovej nádržky na vodu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

02/07/2020

Slovensko

Slovensko

Chyba el. motora mlynčeka

Po polroku domáceo pouzivania výrobku sa pokazil elektrický motor mlynčeka. Čo pri takom drahom výrobku by sa nemalo stať !!! Inak je vyrobok velmi dobry, robí vynikajúcu kavu.

Výhody

Userfriendly ovládanie

Nevýhody

Pokazaný el. motor mlynčeka po polroku domacho použivania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 3200 LatteGo EP3246/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  4. nie je súčasťou balenia