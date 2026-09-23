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  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Standard Product Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Main in-use photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product Detail Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
  • Packaging photograph Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines EP4050/10

Tento produkt už nie je dostupný

4000 SeriesPlnoautomatický kávovar

EP4050/10

Skvelé espresso a chuť prekvapkávanej kávy

Máte chuť na svoju rannú kávu alebo chcete skôr silné espresso? Jedinečná funkcia CoffeeSwitch vám umožňuje zmeniť nastavenie z espressa na prekvapkávanú kávu, ak ju máte radi práve takto. Oba druhy kávy sa pripravia z čerstvých zŕn po jednoduchom prepnutí páčky.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si 5 000 šálok* kávy bez odstraňovania vodného kameňa

Skvelé espresso a chuť prekvapkávanej kávy

  • 8 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Strieborná

  • AquaClean

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Nastavenie objemu, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia mlynčeka

Nastavenie objemu, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia mlynčeka

Tento plne automatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.