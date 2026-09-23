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EP4050/10
Skvelé espresso a chuť prekvapkávanej kávy
Máte chuť na svoju rannú kávu alebo chcete skôr silné espresso? Jedinečná funkcia CoffeeSwitch vám umožňuje zmeniť nastavenie z espressa na prekvapkávanú kávu, ak ju máte radi práve takto. Oba druhy kávy sa pripravia z čerstvých zŕn po jednoduchom prepnutí páčky.
8 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Strieborná
AquaClean
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Tento plne automatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!
Hodnotenie
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.