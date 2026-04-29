Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Káva
Všetky rady
4000 Series Plnoautomatický kávovar
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
EP4050/10
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Important Information Manual Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
User Manual Philips 4000 Series Fully automatic espresso machines
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme