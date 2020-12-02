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  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Philips Series 4300 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP4341/50

4.8
| (25) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

  • 8 druhov nápojov

  • Príprava mlieka LatteGo

  • Čierna

  • TFT displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov kávy vrátane latte macchiato

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov kávy vrátane latte macchiato

Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

25

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

02/12/2020

Slovensko

Slovensko

Produkt kávovar je super

S kávovarom som nadmieru spokojná, každý deň sa teším na kávičku, odporúčam, ľahká obsluha, super:)

Výhody

Všetko sú výhody, je super okrem vrchnacik na mlieko

Nevýhody

Zatiaľ iba jedna, že stále mi padá vrchnacik z nádobky na mlieko, tu vidím jediný nedostatok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

23/11/2024

Česká republika

Česká republika

Výborné

Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.

Výhody

Výroba mléčné pěny

Nevýhody

Malá drahá vazelína

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

30/05/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je luxusní,

jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.

Výhody

vše co je třeba udělat, tak nám řekne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.