8 druhov nápojov
Príprava mlieka LatteGo
Čierna
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.
4.8
z 5
25
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Olinoko
02/12/2020
Slovensko
Produkt kávovar je super
S kávovarom som nadmieru spokojná, každý deň sa teším na kávičku, odporúčam, ľahká obsluha, super:)
Výhody
Všetko sú výhody, je super okrem vrchnacik na mlieko
Nevýhody
Zatiaľ iba jedna, že stále mi padá vrchnacik z nádobky na mlieko, tu vidím jediný nedostatok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
oldafyno
23/11/2024
Česká republika
Výborné
Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.
Výhody
Výroba mléčné pěny
Nevýhody
Malá drahá vazelína
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Daginna
30/05/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je luxusní,
jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.
Výhody
vše co je třeba udělat, tak nám řekne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.