TFT displej
Príprava mlieka LatteGo
Čierna
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.
4.8
z 5
55
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
monika369
23/01/2023
Slovensko
Overený kupujúci
odporúčam
jednoduchá obsluha, údržba úplne bezkonkurenčná, káva vynikajúca
Výhody
údržba, čistenie úplne jednoduché
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
4robot4
30/12/2021
Slovensko
Skvelá káva
Používali sme kávovar Philips asi mesiac (požičaný)…zapáčil sa nám tak sme si zaobstarali vlastný
Výhody
Rýchla príprava kávy, jednoduchá obsluha, rýchle čistenie
Nevýhody
Žiadne doposiaľ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Najula
19/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný pomocník
Kávovar má mnoho funkcí, je trošku hlučnější, ale jinak vše v pořádku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5441/50 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.