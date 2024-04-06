12 druhov nápojov
Príprava mlieka LatteGo
Biela
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.
5.0
z 5
115
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Maca1002
06/04/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný produkt
Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jenny42
07/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Dobra kava z pohodlia domova
Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.
Výhody
Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke
Nevýhody
Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
BAWORÁK
04/03/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má hodně variant přípravy kávy
S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.
Výhody
Dělá dobrou kávu
Nevýhody
Zatím nic
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.