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  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Philips Series 5400 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP5443/90

5
| (115) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

  • 12 druhov nápojov

  • Príprava mlieka LatteGo

  • Biela

  • TFT displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

115

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

06/04/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný produkt

Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

07/03/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Dobra kava z pohodlia domova

Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.

Výhody

Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke

Nevýhody

Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

04/03/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má hodně variant přípravy kávy

S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.

Výhody

Dělá dobrou kávu

Nevýhody

Zatím nic

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.