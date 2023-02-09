Tento produkt už nie je dostupný
TFT displej
Príprava mlieka LatteGo
Kašmírovo-sivá
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.
4.6
z 5
76
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Kiri1290
09/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Konečne dobrá káva
Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom
Výhody
Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Aťka 1
06/03/2021
Slovensko
Produkt ma úzasne jedoduchú údržbu
Som nadšená z tohoto výrobku. Maximálna spokojnost! Jednoduche ovladanie, fantastická káva.
Výhody
Jednoduché ovladanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Májavlk
23/11/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu
Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.