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  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Tento produkt už nie je dostupný

Séria Philips 5400Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP5444/90

4.6
| (76) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

12 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

  • TFT displej

  • Príprava mlieka LatteGo

  • Kašmírovo-sivá

  • TFT displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Vychutnajte si rýchlu prípravu 12 druhov kávy vrátane café au lait

Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Nastavte si arómu a objem pomocou nastavovača kávy

Prispôsobte si každú šálku kávy podľa svojej chuti vďaka jednoducho prispôsobiteľným nastaveniam intenzity, ako aj množstva kávy a mlieka.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

76

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

09/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Konečne dobrá káva

Po dlhej dobe si konečne vychutnávam kávové špeciality s mliekom

Výhody

Jednoduché použitie, viac profilov, kopa nastavení vašej ideálnej šálky kávy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

06/03/2021

Slovensko

Slovensko

Produkt ma úzasne jedoduchú údržbu

Som nadšená z tohoto výrobku. Maximálna spokojnost! Jednoduche ovladanie, fantastická káva.

Výhody

Jednoduché ovladanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Philips 5400 EP5444/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

23/11/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má skvělé funkce a skvělou kávu

Kávovar vaří skvělou kávu a dělá skvělou pěnu, kterou milují i naše děti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada Philips 5400 EP5444/90 Plně automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.