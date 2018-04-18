Tento produkt už nie je dostupný
FC6402/01
2v1
Vysáva a umýva jedným ťahom
18 V
Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.
Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.
Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.
2.9
z 5
17
Recenzie
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Pery
08/03/2017
Česká republika
Jednoduché ovládání
Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.