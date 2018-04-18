VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6402/01

2.9
| (17) Recenzie
Vysávanie a umývanie jedným ťahom
Philips PowerPro Aqua je nový výkonný bezšnúrový vysávač na suché aj mokré čistenie. Spája tak vysávanie a umývanie na rýchle upratanie každodenného neporiadku. Jednoducho nasaditeľný systém na umývanie podláh umožní samostatné vysávanie alebo vysávanie a umývanie naraz!
Zobraziť všetky výhody

Vždy poruke na upratanie každodenného neporiadku

Vysávanie a umývanie jedným ťahom

  • 2v1

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • 18 V

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.9

z 5

17

Recenzie

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

08/03/2017

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání

Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.