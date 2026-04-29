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PowerPro Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6402/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)
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Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Môžem pridať do zásobníka čist. prostriedok/teplú vodu?
Ako mám čistiť filter vysávača PowerPro Aqua?
Ako mám zostaviť Philips PowerPro Aqua?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Z vysávača Philips PowerPro Aqua uniká prach.
Vysávač (mokré v.) Philips uvoľ. menej vody ako bežne.
Kefa môjho tyčového vysávača Philips PowerPro nerotuje.
Môj vysávač Philips PowerPro Duo má nízky sací výkon
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