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  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6404/01

4.1
| (283) Recenzie | 81% Odporúča tento produkt
Vysávanie a umývanie jedným ťahom
Nový bezšnúrový vysávač (Li-Ion) PowerPro Aqua je výkonnou pomôckou spájajúcou 3 funkcie, ktorá si poradí s každodenným neporiadkom. Bezvreckový vysávač na podlahy, ručný vysávač na povrchy ako gauče, stoličky či rohy a systém na umývanie podláh na mokré nečistoty.
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Vysávanie a umývanie jedným ťahom

  • 3v1

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • 18 V

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Nový sys. umývania podláh s opti. úrovňou vlhkosti pre všetky tvrdé podlahy

Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.

Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko dostupných rohov

Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko dostupných rohov

Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko dostupných rohov

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.1

z 5

283

Recenzie

81%

Odporúča tento produkt

01/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximalna spokojnosť

Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu

Výhody

Sacia sila

Nevýhody

Nema

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

05/04/2021

Slovensko

Slovensko

Každodenný domáci pomocník

S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

19/07/2019

Slovensko

Slovensko

Absolútna spokojnosť

Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.