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PowerPro Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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PowerPro AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6404/01

PowerPro Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)

  • PDF súbor, 103.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)

  • ZIP súbor, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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