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PowerPro Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6404/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
Všetko (12)
Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Môžem pridať do zásobníka čist. prostriedok/teplú vodu?
Ako dlho nabíjať batériu vysávača Philips PowerPro Duo?
Ako mám čistiť filter vysávača PowerPro Aqua?
Ako mám zostaviť Philips PowerPro Aqua?
PowerProPríslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
Môj vysávač Philips PowerPro Duo má nízky sací výkon
Z vysávača Philips PowerPro Aqua uniká prach.
Vysávač (mokré v.) Philips uvoľ. menej vody ako bežne.
Kefa môjho tyčového vysávača Philips PowerPro nerotuje.
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