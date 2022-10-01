Tento produkt už nie je dostupný
Vysáva a umýva jedným ťahom
Vysávač, mop a ručný vysávač
25,2 V
3-vrstvový umývateľný filter dokáže zachytiť viac ako 90 % alergénov, ako je peľ, chlpy domácich zvierat a prach, vďaka čomu zlepšuje čistotu vzduchu.
Vďaka novému bezvreckovému vysávaču PowerPro Aqua môžete odstrániť prach z nádoby bez toho, aby ste sa dotkli nečistôt.
S bezkáblovým vysávačom môžete vysávať kdekoľvek a na akomkoľvek type podlahy.
4.2
z 5
716
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Najo23
01/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Maximalna spokojnosť
Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu
Výhody
Sacia sila
Nevýhody
Nema
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
05/04/2021
Slovensko
Každodenný domáci pomocník
S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
galaxy
19/07/2019
Slovensko
Absolútna spokojnosť
Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.