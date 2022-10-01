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  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom
  • Vysávanie a umývanie jedným ťahom

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6408/01

4.2
| (716) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Vysávanie a umývanie jedným ťahom
Nový bezšnúrový vysávač (25,2 V) PowerPro Aqua je výkonnou pomôckou spájajúcou 3 funkcie, ktorá si poradí s každodenným neporiadkom. Bezvreckový vysávač na podlahy, ručný vysávač na povrchy, ako sú gauče, stoličky či rohy, a systém na umývanie podláh na mokré nečistoty.
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Vždy poruke na upratanie každodenného neporiadku

Vysávanie a umývanie jedným ťahom

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • Vysávač, mop a ručný vysávač

  • 25,2 V

Technológia 3-vrstvového filtra zachytáva mikročastice

Technológia 3-vrstvového filtra zachytáva mikročastice

3-vrstvový umývateľný filter dokáže zachytiť viac ako 90 % alergénov, ako je peľ, chlpy domácich zvierat a prach, vďaka čomu zlepšuje čistotu vzduchu.

Bezvreckový: zás. na prach vyprázdnite jedným krokom – jednoducho a hygienicky

Bezvreckový: zás. na prach vyprázdnite jedným krokom – jednoducho a hygienicky

Vďaka novému bezvreckovému vysávaču PowerPro Aqua môžete odstrániť prach z nádoby bez toho, aby ste sa dotkli nečistôt.

Bezšnúrové čistenie: voľnosť pohybu a čistenia kdekoľvek

Bezšnúrové čistenie: voľnosť pohybu a čistenia kdekoľvek

S bezkáblovým vysávačom môžete vysávať kdekoľvek a na akomkoľvek type podlahy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

716

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

01/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximalna spokojnosť

Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu

Výhody

Sacia sila

Nevýhody

Nema

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

05/04/2021

Slovensko

Slovensko

Každodenný domáci pomocník

S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

19/07/2019

Slovensko

Slovensko

Absolútna spokojnosť

Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.