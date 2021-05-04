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Tento produkt už nie je dostupný

Performer CompactVreckový vysávač

FC8373/09

4.6
| (37) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Plnohodnotný výkon. Jednoduchá obsluha
S novým vysávačom Philips Performer Compact dosiahnete špičkový výkon vysávania s minimálnou námahou. Technológia AirflowMax udrží silnejší sací výkon dlhšiu dobu. Hubica TriActive efektívne odstraňuje prach z akéhokoľvek typu podlahy.
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Kompaktný a napriek tomu výkonný vďaka technológii AirflowMax

Plnohodnotný výkon. Jednoduchá obsluha

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 900 W

  • Antialergický filter

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho výkonu.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Integrované príslušenstvo pre dokonalé pohodlie

Integrované príslušenstvo pre dokonalé pohodlie

Súčasťou vysávača je integrované príslušenstvo, vďaka čomu so sebou nemusíte počas vysávania nosiť žiadne ďalšie pomôcky. Štrbinový nástroj sa nachádza na rukoväti, preto ho máte vždy poruke.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

37

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spolehlivost

Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice

Výhody

pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání

Nevýhody

snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

28/01/2020

Česká republika

Česká republika

Vysavac

Vysavac mam 4 roky a jsem s nim stale spokojena. Za me, doporucuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

15/06/2019

Česká republika

Česká republika

Krasny produkt

Lehky, vykonny, tichy vysavac. Jen bych ocenil kvalitnejsi kolecka na vysavaci a na vysavaci hubici. Je citit ze neni pouzito lozisko a na kontakt s podlahou guma.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).