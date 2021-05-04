Tento produkt už nie je dostupný
Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
Hubica TriActive
Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho výkonu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Súčasťou vysávača je integrované príslušenstvo, vďaka čomu so sebou nemusíte počas vysávania nosiť žiadne ďalšie pomôcky. Štrbinový nástroj sa nachádza na rukoväti, preto ho máte vždy poruke.
Ocenenia
4.6
z 5
37
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Janfiska
04/05/2021
Česká republika
Spolehlivost
Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice
Výhody
pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání
Nevýhody
snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Vysavac12345
28/01/2020
Česká republika
Vysavac
Vysavac mam 4 roky a jsem s nim stale spokojena. Za me, doporucuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Madbear
15/06/2019
Česká republika
Krasny produkt
Lehky, vykonny, tichy vysavac. Jen bych ocenil kvalitnejsi kolecka na vysavaci a na vysavaci hubici. Je citit ze neni pouzito lozisko a na kontakt s podlahou guma.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).