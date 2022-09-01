Tento produkt už nie je dostupný
Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
3 l
Turbo kefa
Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho výkonu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Turbo kefa umožňuje hĺbkovo čistiť koberce a jednoducho odstraňovať vlasy, chlpy a chumáče prachu. Rotujúca kefa v hubici aktívne odstraňuje malé prachové čiastočky a zvieracie chlpy, výsledkom čoho je účinnejšie čistenie.
Ocenenia
4.8
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
И.Димитрова
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Чудесна прахосмукачка !
Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)
Výhody
Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.
Nevýhody
Няма.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).