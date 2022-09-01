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Tento produkt už nie je dostupný

Performer CompactVreckový vysávač

FC8379/09

4.8
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Plnohodnotný výkon. Jednoduchá obsluha
S novým vysávačom Philips Performer Compact dosiahnete špičkový výkon vysávania s minimálnou námahou. Technológia AirflowMax udrží silnejší sací výkon dlhšiu dobu. Hubica TriActive efektívne odstraňuje prach z akéhokoľvek typu podlahy.
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Kompaktný a napriek tomu výkonný vďaka technológii AirflowMax

Plnohodnotný výkon. Jednoduchá obsluha

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 900 W

  • 3 l

  • Turbo kefa

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhšiu dobu* silnejší sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Štruktúra vláken vysokej kvality vo vrecku na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím zabraňuje znižovaniu sacieho výkonu.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a povysáva hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Pozbiera prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Turbo kefa je ideálna pre domácnosti, kde chovajú zvieratá

Turbo kefa je ideálna pre domácnosti, kde chovajú zvieratá

Turbo kefa umožňuje hĺbkovo čistiť koberce a jednoducho odstraňovať vlasy, chlpy a chumáče prachu. Rotujúca kefa v hubici aktívne odstraňuje malé prachové čiastočky a zvieracie chlpy, výsledkom čoho je účinnejšie čistenie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Hodnotenie

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4.8

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Чудесна прахосмукачка !

Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)

Výhody

Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.

Nevýhody

Няма.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

15/04/2020

Slovenija

Slovenija

odličen

odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).