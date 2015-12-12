Tento produkt už nie je dostupný
Technológia AirflowMax
Hubica TriActive+
Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Ewa22
05/06/2016
Polska
Overený kupujúci
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Založené na interných meraniach spoločnosti Philips