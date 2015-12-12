VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Plnohodnotný výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

Performer ActiveVreckový vysávač

FC8525/09

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips Performer Active poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon vďaka technológii AirflowMax a jedinečnej hubici TriActive+ stvorenej na dôkladné odstránenie prachu.
Zobraziť všetky výhody

Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • Technológia AirflowMax

  • Hubica TriActive+

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/12/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý výroběk

Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač

05/06/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości

[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy

05/03/2019

România

România

Produs foarte bun

Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Založené na interných meraniach spoločnosti Philips