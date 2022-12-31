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FC8652/01
2000 W
Technológia AirflowMax
Filter EPA 10
Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 400 W pre vynikajúce výsledky vysávania.
Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.
Hodnotenie
Výsledky porovnané s produktom Philips PowerLife, interné testovanie v auguste 2013