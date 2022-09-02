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  • Dlhodobý vysoký výkon
  • Dlhodobý vysoký výkon
  • Dlhodobý vysoký výkon
  • Dlhodobý vysoký výkon
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  • Dlhodobý vysoký výkon
  • Dlhodobý vysoký výkon
  • Dlhodobý vysoký výkon

Tento produkt už nie je dostupný

MarathonBezvreckový vysávač

FC9222/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Dlhodobý vysoký výkon
Model Marathon poskytuje vďaka svojmu systému automatického čistenia filtra vysoký čistiaci výkon.
Zobraziť všetky výhody

Samočistiaci filter - nie je potrebné žiadne vrecko

Dlhodobý vysoký výkon

  • 2000 W

  • Sací výkon 400 W

  • Filter HEPA 12

  • AutoClean

2000 W motor vytvára max. sací výkon 400 W

2000 W motor vytvára max. sací výkon 400 W

Tento vysávač má 2000 W motor generujúci sací výkon max. 400 W pre maximálne dokonalé čistenie.

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.

Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

Po každom čistení sa jednoduchým stlačením tlačidla aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne vyklepe prach zo záhybov filtra do priestoru na prach. Teraz už nebude prietok vzduchu blokovaný prachom vo filtri a sací výkon bude takmer rovnaký ako u úplne nového produktu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.

Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.

Nevýhody

Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

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