Tento produkt už nie je dostupný
2000 W
Sací výkon 400 W
Filter HEPA 12
AutoClean
Tento vysávač má 2000 W motor generujúci sací výkon max. 400 W pre maximálne dokonalé čistenie.
Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi naraz: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Kefy po obidvoch stranách odstraňujú špinu a prach v bezprostrednej blízkosti nábytku a stien.
Po každom čistení sa jednoduchým stlačením tlačidla aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne vyklepe prach zo záhybov filtra do priestoru na prach. Teraz už nebude prietok vzduchu blokovaný prachom vo filtri a sací výkon bude takmer rovnaký ako u úplne nového produktu.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Martisnezh
02/09/2022
България
Overený kupujúci
Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.
Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.
Nevýhody
Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба